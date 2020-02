Onrust over coronavirus pakt slecht uit voor pensioenfondsen

De wereldwijde angst voor het coronavirus zit ook de Nederlandse pensioenfondsen dwars. Volgens advies- en onderzoeksbureau Aon deden de fondsen door onrust op de financiële markten afgelopen maand minder goede zaken met hun beleggingen. Daarnaast was er bij beleggers sprake een vlucht naar veilige havens, wat de rente deed dalen. Ook dat laatste is ongunstig voor de financiële positie van de fondsen, waar de dreiging van kortingen nog altijd aanwezig zijn.

De gemiddelde dekkingsgraad in de pensioensector liep in januari terug tot 101 procent, van 103 procent bij de jaarwisseling. Het gaat om de graadmeter die laat zien in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Bij enkele grote fondsen ligt de dekkingsgraad nog altijd onder de 100 procent. Dat betekent dat ze onvoldoende geld in kas hebben om toekomstige pensioenen uit te keren.

De grote pensioenfondsen hoeven dit jaar geen kortingen door te voeren, maar de kans bestaat dat de pensioenen komende jaren alsnog omlaag moeten. Daarvoor waarschuwde onder meer ambtenarenfonds ABP onlangs al in zijn jaarbericht. Ook Aon houdt er rekening mee dat er later nog ingrepen nodig kunnen zijn. „Kortingen zijn voor eind 2020 echt nog steeds een realistisch scenario, zeker met deze daling van januari”, waarschuwt het bureau.