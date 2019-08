Onrust op financiële markten, beleggers maken zich zorgen

Het rommelt wereldwijd op de financiële markten. De beurzen staan in het rood en Wall Street beleefde maandag de grootste verliesdag van dit jaar. Beleggers zijn er verre van gerust op.

Belangrijkste aanjager van de onrust is de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Peking liet maandag de koers van de yuan zakken tot het laagste niveau ten opzichte van de dollar in tien jaar. Trump beschuldigde het Aziatische land daarop van koersmanipulatie, omdat Chinese producten hierdoor goedkoper worden. Dit doet de importheffingen vanuit de VS deels teniet.

De Chinese centrale bank liet de eigen valuta dinsdag echter alweer minder ver zakken dan een dag eerder, voordat de bank begon met het inkopen van de eigen munt. Marktpartijen verwachten niet dat China de yuan verder laat wegzakken. In 2015 moest het land 500 miljard dollar van zijn reserves uitgeven om de munt te stabiliseren na een scherpe daling en China zal een vergelijkbaar scenario willen voorkomen.

Forse verliezen

De ontwikkelingen hebben een stevige weerslag op de beurzen wereldwijd. De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten maandag met forse verliezen. De brede S&P 500-index noteerde zelfs zijn grootste dagverlies van het jaar.

Ook de Aziatische beurzen zetten de daling dinsdag voort, al liepen de verliezen wel iets terug toen bleek dat de yuan niet verder zakte.

Peking bevestigde de inkoop van Amerikaanse landbouwproducten op te schorten in reactie op het dreigement van Trump om per 1 september een importtarief van 10 procent in te voeren op 300 miljard dollar aan Chinese goederen. Dat ligt gevoelig in Washington, want Trump wil juist dat China meer Amerikaanse landbouwproducten koopt.

De Amsterdamse aandelenbeurs opende dinsdag licht lager. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien.

Kruit verschoten

Al met al maken beleggers zich grote zorgen. Hun grootste zorg is wel dat centrale banken al hun kruit verschoten hebben en dus weinig kunnen doen om de economie te stimuleren.

Dat bleek maandag uit cijfers van Bank of America Merrill Lynch (BofAML) op basis van een tweemaandelijkse enquête onder zestig marktpartijen.

Een op de drie beleggers gaf aan vrees te hebben dat nieuwe renteverlagingen of opkoopprogramma’s door de centrale banken weinig zin hebben. Dat is het hoogste percentage beleggers ooit dat deze zorgen uit, aldus de Amerikaanse bank. Twee maanden geleden gaf maar een op de tien beleggers aan deze angst te delen.

Historisch laag

Centrale banken wereldwijd voerden sinds 2008 al circa 700 renteverlagingen door. De obligatierentes verkeren op historische lage niveau’s en zijn op veel markten negatief. Verdere monetaire verruiming in zo’n situatie kan averechts uitpakken, waarschuwen analisten bij BofAML.