Onrust onder accountants over NOW-regeling

Onder accountants is onrust ontstaan over hun controlerende rol bij de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Dat schrijft het Financieele Dagblad vrijdag.

De overheid eist een accountantsverklaring van werkgevers om misbruik van de vanwege de coronacrisis opgetuigde loonsubsidie te voorkomen. Maar accountants vinden dat hun beroepsgroep grote aansprakelijkheidsrisico’s loopt, omdat standaarden ontbreken, de maatregel fraudegevoelig is, en oneerlijk uit kan pakken.

Voor de eindafrekening later dit jaar wil uitkeringsinstantie UWV onder meer kunnen terugvallen op een accountantsverklaring. Maar wat daarin precies moet staan, is nog onduidelijk. Accountants zijn ondertussen bang om tussen hamer en aambeeld te belanden, als straks blijkt dat er op grote schaal misbruik is gemaakt van deze steunmaatregel.

Sinds de lancering van NOW in maart, staat de telefoon bij Auxilium Adviesgroep roodgloeiend. Dit bedrijf van mede-eigenaar en accountant John Weerdenburg ondersteunt en adviseert 370 kleinere accountantskantoren. Volgens Weerdenburg worstelen veel accountants met „de geest van deze met stoom en kokend water tot stand gekomen maatregel.”

Meer dan honderdduizend bedrijven die de omzet zien dalen wegens de coronacrisis, hebben aangeklopt bij het UWV voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Dat liet de uitkeringsinstantie donderdag weten. Naar schatting is zo’n 1,6 miljard euro uitgekeerd aan 88.252 werkgevers. Bedrijven die een beroep doen op de NOW-regeling kunnen, afhankelijk van hun omzetdaling, tot 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen.

Het gaat om zo’n 106.000 aanvragers sinds het loket werd geopend op 6 april. Verantwoordelijk minister Wouter Koolmees zei voordat de regeling werd opengesteld dat hij verwachtte dat zo’n 100.000 tot 150.000 werkgevers een beroep zouden doen op de regeling. Bedrijven hebben nog tot 31 mei om NOW aan te vragen. Voor die tijd hoopt het kabinet met meer duidelijkheid te komen over een tweede steunpakket voor noodlijdende bedrijven. Eerder liet het UWV weten dat bedrijven die NOW aanvragen gemiddeld bijna driekwart van hun omzet verliezen.

De NOW-regeling werkt niet voor bedrijven die hard gegroeid zijn, aldus Olympia. De uitzender moet daarom 2000 uitzendkrachten noodgedwongen ontslaan. Het bedrijf roept de politiek op om de maatregel aan te passen.

De kritiek van Olympia heeft vooral betrekking op de omzettoets. Bedrijven moeten aantonen dat ze een bepaald percentage minder omzet haalden om in aanmerking te komen voor de regeling. Daarbij wordt echter naar een jaar eerder gekeken. Voor bedrijven die snel gegroeid zijn is het dan moeilijker om aan de vereiste omzetdalingen te voldoen, terwijl bedrijven die afgelopen jaar al zijn gekrompen juist heel makkelijk steun kunnen krijgen.