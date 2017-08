„Onrust Noord-Korea blijft beurzen domineren”

Het sentiment op de aandelenmarkten zal ook komende beursweek voor een groot deel worden gedomineerd door de oplopende spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Afgelopen week ging door die onrust wereldwijd al bijna 1000 miljard dollar aan beurswaarde in rook op.

President Donald Trump en Pyongyang sloegen de afgelopen tijd steeds hardere oorlogsretoriek tegen elkaar uit. Inmiddels doen belangrijke spelers als Rusland en China pogingen om de crisis te bezweren.

Op het Damrak gaat het kwartaalcijferseizoen deze week verder, waarbij vooral woensdag en donderdag drukke dagen worden. Zo komen resultaten naar buiten van technologiebedrijf TKH, bouwer Heijmans, de producent van elektromagnetische componenten Kendrion, baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis, veevoerproducent ForFarmers, verzekeraar NN Group, bodemonderzoeker Fugro en detacheerder Brunel.

Elders in Europa staan kwartaalberichten op de agenda van onder andere brouwer Carlsberg. In de VS staan cijfers op de rol van onder meer doe-het-zelfketen Home Depot, fabrikant van netwerkapparatuur Cisco Systems, supermarktgigant Wal-Mart en tractorbouwer Deere.

Op macro-economisch gebied wordt de week afgetrapt met gegevens over de Japanse economie en de winkelverkopen en industrie in China. Uit Europa komen deze week cijfers over bijvoorbeeld de industriële productie en inflatie in de eurozone, de groei van de economie van Duitsland en het eurogebied plus de Franse werkloosheid.

In de VS gaat het om bijvoorbeeld de detailhandelsverkopen, cijfers over de woningmarkt, industrie en het consumentenvertrouwen. Verder publiceert de Federal Reserve de notulen van de beleidsvergadering in juli. Toen werd de rente onveranderd gelaten.

In Nederland wordt door het CBS informatie gemeld over onder meer de winkelverkopen, handel, werkloosheid en economische groei in het tweede kwartaal. Op woensdag presenteert het Centraal Planbureau (CPB) zijn verwachtingen voor de groei op de middellange termijn.

De Amsterdamse AEX-index sloot vrijdag voor de derde dag op rij met verlies door de spanningen rond Noord-Korea. De AEX eindigde 1,3 procent in het rood op 516,97 punten en leed daarmee een weekverlies van ruim 2 procent. Ook elders in Europa was het beeld negatief. Op Wall Street werden kleine winsten behaald op vrijdag.