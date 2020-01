Onrust Midden-Oosten drukt ook sentiment op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag lager gesloten, na de nieuwe recordstanden een dag eerder. Net als in Europa drukten de oplopende spanningen in het Midden-Oosten het sentiment onder beleggers op Wall Street. Bij een Amerikaanse droneaanval in Irak kwam de hoge Iraanse generaal Qassem Soleimani om.

De Dow-Jonesindex eindigde met een min van 0,8 procent op 28.634,88 punten. De brede S&P 500 zakte 0,7 procent tot 3234,85 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,8 procent tot 9020,77 punten.

Olie werd behoorlijk duurder door de groeiende onrust in het Midden-Oosten. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,9 procent meer op 62,98 dollar. Brentolie werd 3,5 procent duurder op 68,58 dollar per vat. Oliedienstverleners als Schlumberger en Transocean profiteerden met koerswinsten tot 1,6 procent, net als de defensiebedrijven Lockheed Martin en Northrop Grumman die tot 5,4 procent hoger werden gezet. Luchtvaartmaatschappijen als Delta Air Lines, Southwest Airlines en United Airlines daalden juist tot 2 procent.

Tesla maakte bekend dat de in China geproduceerde elektrische auto’s goedkoper worden. Het bedrijf wist vorig jaar tevens meer auto’s af te leveren dan verwacht. Het aandeel Tesla won 3 procent aan waarde.

Marktonderzoeker ISM meldde dat de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie in december in het sterkste tempo is gekrompen sinds 2009. Volgens de onderzoekers krompen de orders en nam de productie verder af. De Amerikaanse industrie heeft onder meer te lijden onder de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China, waardoor investeringen worden teruggeschroefd, terwijl er ook tegenwind is van de afzwakkende wereldeconomie.

Verder ging de aandacht uit naar de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve. Bij de vergadering half december bleef de rente ongewijzigd, na drie renteverlagingen eerder vorig jaar. De Fed heeft voorlopig geen haast met het verder verlagen van de rente, zo bleek uit de aantekeningen.

De euro noteerde op 1,1161 dollar tegen 1,1174 dollar bij het slot van de handel in Europa.