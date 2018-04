Onrust in top Deutsche Bank houdt aan

Het gerommel in de top van Deutsche Bank houdt aan. De grootste bank van Duitsland kondigde aan dat operationeel directeur Kim Hammonds vertrekt. Eerder deze maand werd topman John Cryan al aan de kant geschoven.

Hammonds treedt bij de aandeelhoudersvergadering in mei af. Haar positie kwam onder druk te staan, mede na kritiek die ze uitte op Deutsche Bank. Ze zou op een intern evenement in maart hebben gezegd dat Deutsche Bank „het meest disfunctionele bedrijf” is waar ze ooit voor heeft gewerkt. De Amerikaanse Hammonds ging in 2013 aan de slag bij het financiële concern, vooral om de IT meer te stroomlijnen. Naast haar vertrek werd ook bekend dat het hoofd voor relaties met investeerders van de bank opstapt.

Cryan werd onlangs vervangen door vicevoorzitter Christian Sewing. Er was kritiek op Cryan vanwege de zwakke prestaties van Deutsche Bank. Naast Cryan pakt ook topbestuurder Marcus Schenk zijn biezen.