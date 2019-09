Onrust in Hongkong deert luxemerk Hermès niet

Het Franse modehuis Hermès heeft ondanks de maandenlange protesten in Hongkong zijn resultaten in het eerste halfjaar op peil gehouden. De autonome stadstaat is een belangrijke markt voor luxemerken, maar de onrust noopte veel winkels de deuren een tijdlang gesloten te houden. Toch presteerde Hermès op hetzelfde niveau als vorig jaar in China en omliggende regio’s, laat financieel topman Éric du Halgouët weten.

Volgens Du Halgouët werden problemen in Hongkong opgevangen door een kleine „versnelling” in de verkopen in China zelf. De maker van beroemde Birkin-tassen breidde onder andere uit in Shanghai. In heel Azië, exclusief Japan, stegen de verkopen met met 18 procent.

De totale omzet dikte 15 procent aan tot net geen 3,3 miljard euro. Daarop boekte Hermès een operationele winst van 1,1 miljard euro, waarmee de winstmarge iets terugliep. De nettowinst steeg tot 754 miljoen euro, tegenover 706 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2018.