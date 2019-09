Onrust in Den Haag over begrotingsregels EU

Onder de EU-ministers van Financiën leeft brede steun voor het vereenvoudigen van de bestaande EU-begrotingsregels. Dat zei Eurocommissaris Valdis Dombrovskis zaterdag na afloop van een vergadering van de EU-ministers van Financiën in Helsinki over het zogeheten Stabiliteits- en Groeipact.

De meeste landen zijn het erover eens dat het pact tekortkomingen bevat, maar er is nog „veel werk” aan de winkel om het eens te worden over het vervolg, aldus de Let.

De ministers bespraken een rapport van het Europese Begrotingscomité (EFB), een adviesorgaan van de Europese Commissie, dat pleit voor versimpeling van het pact. Het woud aan regels is te complex en leidt niet tot de gewenste effecten. Eerder zei Dombrovskis dat een „vereenvoudiging van de begrotingsregels niet moet worden verward met een herziening” van de regels.

In Den Haag zorgen de vereenvoudigingsplannen voor onrust. De VVD wil dat minister Wopke Hoekstra „bovenop” de kwestie zit, maar de CDA-bewindsman had zich vanwege de miljoenennota die dinsdag wordt gepresenteerd afgemeld in Helsinki.

Aan de Kamer schrijft hij dat Nederland het belangrijk vindt dat de regels „leiden tot houdbare overheidsfinanciën.” Consequente handhaving is vooral van belang, aldus Hoekstra.

Volgens de Deense EFB-voorzitter professor Niels Thygesen moet in het pact meer de nadruk komen te liggen op het terugdringen van de staatsschuld en minder op het begrotingstekort.

Italië zal „vanzelfsprekend vechten” voor de maximale flexibiliteit binnen de begrotingsregels, aldus de Italiaanse minister Roberto Gualtieri. Rome zou willen investeren in duurzame projecten om zich beter te weren tegen aardbevingen en overstromingen. Die investeringen zouden dan buiten schot van de EU-regels blijven. In oktober moeten de conceptbegrotingen ingediend zijn bij de EU.

