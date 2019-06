Onno Hoes voorzitter makelaarsorganisatie NVM

Onno Hoes wordt de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). De voormalig burgemeester van Maastricht neemt met ingang van augustus het stokje over van Ger Jaarsma bij de grootste makelaarsorganisatie van Nederland.

Hoes is nu nog waarnemend burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. Daar neemt hij volgende maand afscheid.

Jaarsma kondigde vorig jaar al aan dat hij niet meer beschikbaar was voor een nieuwe termijn. Binnen de NVM was forse kritiek ontstaan op zijn functioneren, omdat hij vooral zijn eigen belang zou dienen en informatie niet zou delen. Hij was pas sinds 2016 voorzitter. Zijn voorganger Ger Hukker was negen jaar het gezicht van de makelaarsorganisatie.