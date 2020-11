Onlinesupermarkt Pieter Pot haalt miljoeneninvestering op

Onlinesupermarkt Pieter Pot heeft een investering opgehaald van 2,7 miljoen euro. De Rotterdamse start-up heeft geld nodig om te groeien want er is een wachtlijst van 30.000 klanten. Pieter Pot bezorgt onder meer rijst, snoep, shampoo en olijfolie in glazen potten om het grote aantal plastic verpakkingen terug te dringen.

Pieter Pot wil consumenten op een makkelijke manier een duurzame optie bieden. „Niemand hoeft te sjouwen met potten en het assortiment kan veel groter zijn dan in fysieke verpakkingsvrije winkels”, zegt oprichter Jouri Schoemaker. Pieter Pot neemt de lege glazen potten bij een volgende bestelling mee terug. Na een wasbeurt worden ze opnieuw gebruikt. Het bedrijf heeft in anderhalf jaar tijd naar eigen zeggen ruim 120.000 verpakkingen bespaard.

Pieter Pot heeft een aantal grote merken als Haribo, Heinz en Ecover aan zich gebonden. De supermarkt gaat binnenkort producten van die bedrijven toevoegen aan het assortiment.