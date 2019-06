Onlinestembussen FNV-peiling gesloten

Het referendum waarin leden van vakbond FNV zich kunnen uitspreken over het principeakkoord over een nieuw pensioen, is gesloten. De uitslag van de raadpleging geldt als "zwaarwegend advies" voor het ledenparlement van de vakbond. Die 105-koppige raad hakt nu definitief de knoop door, of de FNV het pensioenakkoord steunt of niet.

FNV-voorzitter Han Busker brengt de uitslag van de peiling later op de dag naar buiten. In dezelfde verklaring maakt hij bekend of de vakbond zijn fiat voor het pensioenakkoord geeft.

De afgelopen dagen konden in totaal meer dan een miljoen leden van de FNV en bij de FNV aangesloten bonden stemmen over het vorige week gesloten principeakkoord over pensioenen. Helemaal vlekkeloos verliep het referendum niet. Woensdag ontstond na het openen van de onlinestembussen zoveel drukte dat het stemsysteem overbelast raakte. Extra serverruimte bood soelaas.