Onlinebank Bunq breidt uit in Europa

De Nederlandse onlinebank Bunq groeit hard over de grens. Het openen van een rekening is voortaan mogelijk in dertig Europese landen. Eerder was de aanwezigheid nog beperkt tot acht Europese landen, waaronder thuismarkt Nederland.

Bunq begon in 2015 met een app waarmee gebruikers eenvoudig kunnen bankieren. Het was toen de eerste nieuwe onafhankelijke bank met een bankvergunning in Nederland sinds DSB jaren terug. De bank heeft inmiddels ook een Europese banklicentie binnen.

Oprichter Ali Niknam heeft vorig jaar al eens gezegd op termijn tevens een stap naar de Verenigde Staten te willen maken. Zover is het nu nog niet. Bij de dertig landen waar Bunq aanwezig is, zitten twee landen buiten de Europese Unie. Dit zijn Noorwegen en IJsland.