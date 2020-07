Online koopjesjager stuwt omzet en winst moeder Marktplaats

EBay, het moederbedrijf van Marktplaats.nl, heeft in het afgelopen kwartaal geprofiteerd van een toestroom van koopjesjagers, die door lockdowns en winkelsluitingen hun heil zochten bij de onlineverkoopplatforms van het internetbedrijf. Daardoor wist de onderneming haar winst en omzet op te voeren.

EBay kreeg er in het tweede kwartaal zo’n 8 miljoen nieuwe actieve kopers bij, wat meer is dan in de voorgaande zes kwartalen bij elkaar. Zij besteedden ook meer op de platforms van het Amerikaanse bedrijf, want de totale waarde aan verhandelde spullen steeg met meer dan een kwart tot ruim 27 miljard dollar

Dit leverde het bedrijf zelf een omzet op van 2,9 miljard dollar op, wat 18 procent meer is dan een jaar eerder. De winst steeg daarbij met 85 procent tot 740 miljoen dollar. EBay verhoogde ook de verwachtingen omtrent de omzet voor de rest van het jaar.

De inkomsten van de advertentietak van eBay, waar ook Marktplaats onder valt, vielen juist met een kwart terug tot 201 miljoen dollar. Door de coronacrisis zit de algehele advertentiemarkt in het slop, nu veel bedrijven worden gedwongen ieder dubbeltje nog eens om te draaien. Onlangs bereikte eBay een akkoord over de verkoop van deze divisie aan het Noorse Adevinta. Dat bedrijf betaalt omgerekend zo’n 8 miljard euro in contanten en aandelen voor het onderdeel.