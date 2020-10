Online bestellingen AH tijdelijk niet mogelijk door grote drukte

Bij de webwinkel van Albert Heijn is het sinds de persconferentie van premier Mark Rutte eerder deze week extreem druk. Omdat de bezorgblokken vol beginnen te raken, meldt de site dat online bestellen op dit moment niet mogelijk is.

Volgens een woordvoerster werkt de supermarkt aan een oplossing. Ze adviseert klanten de site in de gaten te houden. De huidige piek is duidelijk het gevolg van de persconferentie, aldus de zegsvrouw. „Het advies is om zo min mogelijk reisbewegingen te maken, dus het gevolg is dat meer mensen hun boodschappen willen laten bezorgen. In het voorjaar was er ook een piek. Sindsdien hebben we de mogelijkheden voor online bestellen enorm uitgebreid.”

Overigens is het niet mogelijk om alcohol te laten bezorgen na 20.00 uur. Ook deze nieuwe maatregel moeten supermarkten sinds donderdag uitvoeren. Donderdagavond gold voor het eerst dat supermarkten na 20.00 uur geen alcohol meer mochten verkopen. De avond verliep rustig bij Albert Heijn en er waren geen incidenten, aldus de zegsvrouw.