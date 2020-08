Ongekende omzetdaling voor de horeca

De horeca is een van de zwaarst door de coronacrisis getroffen sectoren van Nederland. De omzet in de sector nam in het tweede kwartaal met iets meer dan de helft af ten opzichte van het voorgaande kwartaal, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het eerste kwartaal daalde de omzet al met bijna 14 procent. Vooral in april kreeg de branche rake klappen.

De opbrengsten van logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, daalde in het tweede kwartaal met 64 procent. In het eerste kwartaal daalde daar de omzet al met bijna 15 procent. Hotels zagen de omzet ineenstorten, met 75 procent ten opzichte van de eerste meetperiode van het jaar.

Eet- en drinkgelegenheden, zoals restaurants, cafés en fastfoodrestaurants, zagen de opbrengsten in het eerste kwartaal met 14 procent kelderen, in het tweede kwartaal werd bijna de helft minder omgezet. Met een daling van bijna 60 procent nam de omzet van cafés het sterkst af. De omzet van fastfoodrestaurants daalde het minst sterk, maar met bijna 25 procent is de daling volgens het statistiekbureau nog altijd aanzienlijk.

Ondernemers in de horeca zijn nog altijd erg pessimistisch, zo constateert het CBS dan ook. Het ondernemersvertrouwen kwam aan het begin van het derde kwartaal uit op min 52,4. Dit is historisch gezien nog steeds een hele lage score, maar wel een stuk beter dan aan het begin van het vorige kwartaal. Toen kwam het vertrouwen uit op min 84,3.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) herkent de cijfers van het CBS uit de praktijk en stelt dat heropening voor veel horecagelegenheden nog verlieslatend is. De branchevereniging wil dan ook dat er iets verandert om in de herfst en winter het hoofd boven water te kunnen houden, zoals een versoepeling van de 1,5 meterregels. „Om de branche overeind te houden is vooruitgang écht noodzakelijk. Wij hopen dan ook dat in de komende periode er in goed overleg met het kabinet kan worden gekeken naar oplossingen om horecaondernemers perspectief te bieden”, zegt voorzitter Robèr Willemsen.