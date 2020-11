‘Onduidelijkheid rond verkiezingen VS maakt beleggers onzeker’

Het uitblijven van een duidelijke uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen vergroot de onzekerheid op de financiële markten over een snel nieuw steunpakket om de economie van de Verenigde Staten door de coronacrisis te loodsen. Ook de oplopende politieke spanningen in Washington kunnen dat steunpakket dwarszitten, redeneren beurskenners.

Een analist spreekt zelfs van een „doemscenario” voor de beurzen door het uitblijven van snelle zekerheid over de uitslag. Er was namelijk gehoopt dat bij een duidelijke overwinning van de Democraat Joe Biden, de zogenoemde Blue Wave, er snel een nieuw steunpakket zou komen. Maar vooralsnog is er geen uitslag bekend omdat nog miljoenen stemmen geteld moeten worden. Zittend president Donald Trump heeft al wel de overwinning geclaimd. Ook beweerde hij zonder enig bewijs dat er is gefraudeerd.

Verder hangt ook de dreiging van juridisch getouwtrek rond de uitslag boven de markt. Trump kondigde aan naar het Hooggerechtshof te willen stappen om de telling te stoppen. Bidens campagneteam zei juridische teams klaar te hebben staan om zich daartegen te verzetten en dat elke geldige stem geteld zal worden. Dit kan mogelijk zorgen voor meer vijandigheid en wantrouwen tussen de Republikeinen en Democraten, wat de politieke besluitvorming in het Congres nog verder kan bemoeilijken.

Daar staat tegenover dat bij een overwinning van Biden er waarschijnlijk wel belastingverhogingen komen voor bedrijven en ook meer regelgeving voor bijvoorbeeld de olie-industrie en de farmaceutische sector. Die sectoren zouden dus juist profiteren van een tweede termijn voor Trump. Biden benadrukte in zijn campagne grote investeringen in hernieuwbare energie te willen doen om over te stappen van fossiele naar groene brandstoffen.