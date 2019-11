Onduidelijk welke fondsen mogelijk wel korten

Het is onduidelijk welke fondsen volgend jaar mogelijk nog moeten korten, nu verantwoordelijk minister Wouter Koolmees met maatregelen is gekomen waardoor de meeste fondsen de pensioenen niet hoeven te verlagen. Volgens de Pensioenfederatie zijn het in ieder geval niet de vier grootste fondsen, ABP, PFZW, PME en PMT.

Koolmees stelde dat er mogelijk nog gesneden moet worden in de pensioenen bij vier fondsen, waarbij in totaal zo’n 600.000 werkenden en gepensioneerden zijn aangesloten. Hij noemde geen namen, maar ambtenarenfonds ABP, zorgfonds PFZW en metaalfondsen PME en PMT tellen meer deelnemers, zo weet de Pensioenfederatie. De organisatie kan niet zeggen om welke fondsen het dan wel gaat.

Uiteindelijk hangt veel ook af van hoe de rente en de beurzen zich de komende tijd zullen gedragen. „Of het ook allemaal gaat werken weten we pas op 31 december, als de dekkingsgraden van de pensioenfondsen bekend zijn”, benadrukt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in een reactie.

Ook ABP zelf houdt een slag om de arm. „Voor deelnemers van ABP betekent dit dat de kans op verlaging van pensioen in 2020 aanzienlijk afneemt”, stelt voorzitter Corien Wortmann van het grootste pensioenfonds van Nederland. De actuele dekkingsgraad op 31 december blijft volgens haar doorslaggevend voor een eventuele korting. Die graadmeter moet dan minimaal 90 procent bedragen. Bij ABP stond de teller eind oktober op 93,2 procent.

In de sector wordt niettemin positief gereageerd op het besluit van Koolmees. ABP vindt dat de minister „naar verwachting rust creëert voor de korte termijn”. Volgens de Pensioenfederatie heeft Koolmees een „luisterend oor” gehad. Voorzitter Shaktie Rambaran Mishre van de organisatie hoopt dat de concrete regels die voortvloeien uit de brief van de minister zo spoedig mogelijk bekend worden. „Dan kunnen pensioenfondsen snel aan de slag om hun beleid en communicatie hierop aan te passen en deelnemers duidelijkheid te geven.”