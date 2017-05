Onderzoeksuitgaven bedrijven iets gestegen

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft in 2015 bijna 7,7 miljard euro uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling (R&D). Dat is een lichte stijging in vergelijking met het voorgaande jaar, aldus de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het CBS telde Nederland in dat jaar circa 20.000 bedrijven die uitgaven hadden voor R&D. Ongeveer een kwart van alle uitgaven aan R&D kwam voor rekening van de tien grootste bedrijven van ons land, vrijwel uitsluitend in de industrie.

Als de bestedingen van publieke instellingen en het hoger onderwijs worden meegerekend, kwamen de R&D-uitgaven in Nederland in 2015 uit op 13,7 miljard euro. Dat was goed voor iets meer dan 2 procent van het bruto binnenlands product, aldus het statistiekbureau.

Het CBS meldde verder dat als alle inspanningen van bedrijven en hun werknemers voor R&D in werktijd worden uitgedrukt, dat neerkwam op 81.000 arbeidsjaren in 2015. Inclusief de R&D-inspanningen van de publieke sector en het hoger onderwijs ging het om 129.000 arbeidsjaren.