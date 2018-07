Onderzoek naar mogelijk wanbeleid SNS Reaal

De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam begint een gerechtelijk onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij SNS Reaal tussen 2006 en 2013. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en de Stichting Beheer SNS Reaal hadden gevraagd om zo’n onderzoek naar de genationaliseerde bank en verzekeraar.

De voormalige aandeelhouders dringen al jaren aan op een zogeheten enquête naar mogelijk wanbeleid bij SNS Reaal. Dat moest in februari 2013 door de Staat worden genationaliseerd om een faillissement te voorkomen. In 2016 besloot de Hoge Raad dat de beleggers een verzoek om onderzoek mochten indienen. De Staat en het voormalige SNS Reaal probeerden dat te voorkomen.

Bij de nationalisatie van SNS Reaal bleven aandeelhouders en achtergestelde schuldeisers met lege handen achter. De Ondernemingskamer oordeelde eerder al dat zij daarmee te karig werden bedeeld. De Hoge Raad stelde vervolgens dat dit besluit moest worden heroverwogen. Een wanbeleidprocedure bij de Ondernemingskamer is voor aandeelhouders vaak een eerste stap in de richting om alsnog een schadevergoeding te krijgen.

De VEB is blij met de beschikking van de Ondernemingskamer. „De waarheid over de ondergang van het SNS-concern moet boven tafel komen”, zegt VEB-directeur Paul Koster. „Het is het voormalige bestuur van SNS dat de onderneming op onverantwoorde wijze afhankelijk heeft gemaakt van de expansie in de financiering van vastgoed en daarmede haar ondergang heeft ingeluid.”

Een woordvoerder van SRH, de rechtsopvolger van SNS Reaal, liet weten niet direct te kunnen reageren.