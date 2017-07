Onderzoek naar kartel bunkersector

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat onderzoek doen naar verboden prijsafspraken in de bunkersector. Een aantal ondernemingen in de driehoek tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen maakt zich mogelijk schuldig aan kartelvorming. Aanleiding voor het onderzoek is informatie van de politie die via het Openbaar Ministerie aan de toezichthouder werd gegeven.

In de bunkersector wordt gasolie en stookolie geproduceerd, verwerkt, verhandeld, opgeslagen en vervoerd. In de betreffende havens zijn tientallen bedrijven actief als producent, in de opslag of als leverancier. Rotterdam is de op twee na grootste bunkerhaven ter wereld.

Ondertussen heeft de ACM al meerdere bedrijven bezocht. Een kartelboete kan voor een bedrijf oplopen tot 40 procent van de wereldwijde omzet. Voor personen die leidinggeven aan een kartel geldt een maximale boete van 900.000 euro.