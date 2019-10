Onderzoek naar boekhouder Thomas Cook

De Britse toezichthouder op de boekhoudsector (FRC) onderzoekt of accountants- en adviesbureau EY (Ernst & Young) fouten heeft gemaakt bij het beoordelen van de boeken van Thomas Cook. Het onderzoek komt na het bankroet van de reisgigant, dat duizenden banen kostte en hordes toeristen in de problemen bracht op hun vakantiebestemmingen.

De cijfers van Thomas Cook over het afgelopen jaar staan centraal in het onderzoek van de FRC. Maar als er aanwijzingen zijn dat een groter onderzoek nodig is, zal dat worden opgestart.

Toezichthouders nemen grote accountantskantoren de laatste tijd vaker onder de loep in verband met soortgelijke verdenkingen. Het komt meer voor dat accountants jaarrekeningen van bedrijven goedkeuren vlak voordat die ondernemingen bankroet worden verklaard. Zo deed de FRC onderzoek naar KPMG die herhaaldelijk zijn handtekening zette onder de jaarrekeningen van bouwreus Carillion die uiteindelijk ten onder ging.