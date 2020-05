‘Onderzoek naar Amerikaanse vleessector om verboden afspraken’

Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een onderzoek begonnen naar de grootste bedrijven in de Amerikaanse vleessector vanwege verdenkingen van verboden afspraken. Dat meldden bronnen aan persbureau Bloomberg. Tyson Foods, JBS, Cargill en National Beef, die samen een groot deel van de markt bezitten, zouden te veel invloed uitoefenen op de prijzen.

Vlees is in de Verenigde Staten sinds de uitbraak van het coronavirus fors duurder geworden. Dat komt deels doordat de vleesverwerkers in de afgelopen weken sommige fabrieken dichtgooiden, vanwege besmettingen op de werkvloer met het longvirus. Dat leidde tot tekorten van vleesproducten, hogere prijzen en een overaanbod van vee bij de boeren. De sluiting van de fabrieken heeft volgens de bronnen zo’n groot effect omdat de markt in handen is van slechts een paar grote partijen.

President Donald Trump beloofde eerder vanwege de ophef over het duurdere vlees de sector onder de loep te nemen.

Volgens de ingewijden is het onderzoek nog in een vroeg stadium. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw kijkt al naar de sterke stijging van winstmarges bij vleesbedrijven. Dat zou ook op machtsmisbruik kunnen wijzen.