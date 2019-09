Onderzoek naar ABN AMRO kan maanden duren

ABN AMRO is als verdachte aangemerkt in een strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM). Maar dat betekent niet dat de bank al verzekerd is van een vette boete. Zo’n onderzoek kan maanden duren en Justitie moet er met open vizier ingaan.

Waar wordt ABN AMRO van verdacht?

Het OM verdenkt ABN AMRO ervan de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) te hebben overtreden. De bank wordt ervan verdacht gedurende een langere periode ongebruikelijke transacties niet, of niet op tijd te hebben gemeld. Het financiële concern zou daarnaast geen of onvoldoende klantenonderzoek hebben gedaan en niet tijdig afscheid hebben genomen van bepaalde klanten.

Hoe kwam de zaak aan het licht?

Volgens het OM bracht een melding van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) de zaak aan het rollen. Vervolgens heeft het OM gekeken of er aanknopingspunten waren die een eventueel strafrechtelijk onderzoek zouden rechtvaardigen. ABN AMRO maakte in augustus al bekend dat het op last van DNB al zijn klanten moest gaan doorlichten in de strijd tegen witwassen.

Wat gaat er nu gebeuren?

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD). Die moet daarbij aan ‘waarheidsvinding’ doen, wat betekent dat precies uitgezocht moet worden wat er precies is gebeurd en hoe dit heeft kunnen gebeuren. Mogelijk zijn er straks tientallen onderzoekers met de zaak bezig, bijvoorbeeld met het doorlichten van administraties en het horen van getuigen en betrokkenen.

Wat zijn de mogelijke gevolgen?

Als blijkt dat er sprake is van strafbare feiten heeft het OM meerdere opties. Als er wordt gekozen voor een dagvaarding volgt een rechtszaak. Zo’n proces duurt vaak erg lang en heeft als nadeel dat een rechter wel een boete op kan leggen maar een bedrijf niet kan dwingen om orde op zaken te stellen. De tweede optie is een buitengerechtelijke boete. Dan kan het OM de bank wel dwingen om verbeteringen door te voeren. Voor deze optie heeft het OM vorig jaar gekozen bij ING toen bleek dat die bank tekortgeschoten was bij het bestrijden van witwassen. De laatste mogelijkheid is dat het OM besluit om de zaak te seponeren. Dan blijft vervolging uit.