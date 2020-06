Onderzoek: minder cyberaanvallen, maar zes keer zoveel schade

Wereldwijd daalt het aantal bedrijven dat schade ondervindt door cyberincidenten, zoals virussen en gijzelsoftware. Het schadebedrag per incident groeit echter fors. Dat blijkt uit een onderzoek van Forrester Consulting dat maandag verschijnt, schrijft het FD.

De bijna 5600 respondenten, waarvan ruim 500 uit Nederland, hadden een gezamenlijke schade van maar liefst 1,6 miljard euro, zo'n 540 miljoen meer dan een jaar eerder. Minder respondenten gaven aan aangevallen te zijn, maar de doorsnee schade per geval verzesvoudigde tot 51.000 euro.

Cyberaanval op Nederland is reële dreiging

In plaats van met hagel te schieten, kiezen hackers er steeds meer voor om bedrijven gericht aan te vallen, zegt Yasin Chalabi, manager bij verzekeraar Hiscox, de opdrachtgever van het onderzoek. Vooral phishing neemt toe.

Nederland is volgens Chalabi slechter voorbereid op cybercriminelen dan andere landen. Uit het onderzoek blijkt vooral dat Nederlandse bedrijven procentueel minder medewerkers met kennis van cyberveiligheid hebben. "Maar we zien het ook terug in betalingen bij gijzelsoftware", zegt Chalabi. Nederlandse bedrijven betalen vaker (16 procent versus 6) losgeld. "Dat doen vooral bedrijven die hun back-ups niet goed op orde hebben."