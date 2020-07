Onderzoek ACM naar overname Corendon door Sunweb

Er is meer onderzoek nodig voor de beoogde overname van reisorganisatie Corendon door branchegenoot Sunweb. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil meer weten over de gevolgen voor de concurrentie. Daarom gaat de deal voorlopig nog niet door.

De ACM wijst erop dat Sunweb en Corendon beide grote aanbieders van pakketreizen voor zonvakanties naar onder andere bestemmingen rondom de Middellandse Zee zijn. Na de overname blijven er in Nederland weinig andere aanbieders van pakketreizen over. Naast concurrent TUI gaat het om een aantal kleinere aanbieders.

Als er minder concurrenten in de markt actief zijn, kan dit mogelijk leiden tot duurdere of minder goede pakketreizen voor vakantiegangers. Ook wordt de combinatie Sunweb/Corendon mogelijk dusdanig groot dat andere aanbieders moeilijker vliegtuigstoelen kunnen boeken voor hun pakketreizen. Daarom is volgens de toezichthouder meer onderzoek nodig.

Sunweb heeft bij de toezichthouder al aangegeven een vergunning aan te vragen voor de overname. De ACM gaat daarna vervolgonderzoek doen onder consumenten en concurrenten om te kijken of er na de overname voldoende concurrentie overblijft.

Sunweb zegt in een reactie dat ook de mededingingsautoriteit in België onderzoek doet naar de overname in dat land. Daarmee vond onlangs nog een positief gesprek plaats, zegt het bedrijf. Sunweb verwacht dat de ACM in Nederland het onderzoek naar de de vorig jaar juni aangekondigde overname zo snel mogelijk zal afronden. De coronacrisis heeft volgens het bedrijf voor een „ongekende situatie” gezorgd in de reisbranche.