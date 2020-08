Onderwijsinstelling NCOI mag LOI overnemen

Opleider NCOI mag zijn branchegenoot LOI overnemen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft dat besloten na een uitgebreid onderzoek. Volgens de marktwaakhond heeft de combinatie NCOI/LOI genoeg concurrentie van hbo’s en mbo’s op het gebied van erkende deeltijdopleidingen en zijn er ook genoeg andere aanbieders voor de andere soort cursussen en trainingen die de groep aanbiedt.

NCOI, dat al eerder Schoevers en Luzac opslokte, kondigde in november vorig jaar aan Leidse Onderwijsinstellingen, zoals LOI voluit heet, over te nemen. Daarbij werd geen overnamesom bekendgemaakt.

De ACM besloot in februari tot een uitgebreider onderzoek naar het samengaan van de twee onderwijsinstellingen. In de tussentijd nam NCOI ook nog Hogeschool TIO over.