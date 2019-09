Ondernemingsraad XS4ALL tegen afschaffen merk

De ondernemingsraad (or) van internetprovider XS4ALL heeft een negatief advies gegeven aan KPN voor wat betreft het opheffen van het merk. De personeelsvertegenwoordiging stelt dat er een reële kans is dat de integratie van XS4ALL negatief uitvalt en wil een onafhankelijk onderzoek. Volgens de or werkt KPN dit echter tegen.

De or is al langer ontevreden over de plannen van KPN en stelt dat die niet goed zijn doorwrocht. Ook is het inspraakorgaan verbolgen dat ze niet om advies werden gevraagd over de voorgenomen integratie, maar om advies hoe die kon worden uitgevoerd.

KPN laat in een reactie weten het advies te betreuren. Het bedrijf gaat de adviesaanvraag goed bestuderen voor een verdere reactie te geven. KPN verwacht klanten van XS4ALL nog altijd wel in de loop van 2020 over te gaan hevelen naar het merk KPN.