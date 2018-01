Ondernemingsraad Tata Steel naar de rechter

De centrale ondernemingsraad (cor) van Tata Steel Nederland daagt de directie van het staalconcern voor de kantonrechter in Haarlem. Het medezeggenschapsorgaan voelt zich buitenspel staan in het hele fusieproces met de Duitse branchegenoot Thyssenkrupp en wil meer betrokken worden.

„Er wordt al heel lang gepraat met Thyssenkrupp en er ligt al een deal met Britse en Duitse vakbonden. Wij hebben nog niet eens een adviesaanvraag gezien”, zegt cor-voorzitter Frits van Wieringen. Hij wil via de kantonrechter alsnog alle benodigde informatie over de plannen ontvangen en zo voorkomen dat de cor pas wat kan zeggen als alles al is beklonken.

Tata en ThyssenKrupp kondigden vorig jaar aan dat ze hun Europese activiteiten samen willen voegen. Probleem bij het hele proces is dat er telkens op hoog niveau wordt onderhandeld. De cor zit bijvoorbeeld niet aan tafel met de top van Tata in India. Er leven echter veel zorgen bij het personeel in Nederland, met name over de gevolgen van de plannen voor de werkgelegenheid bij de voormalige Hoogovens in IJmuiden.