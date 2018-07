Ondernemingskamer spreekt zich uit over Eneco

Eneco hoort woensdag hoe de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam denkt over de onrust binnen het energiebedrijf. Rond het middaguur doet de rechter uitspraak in het geschil tussen de ondernemingsraad (or) van Eneco en de onderneming zelf.

Inzet van de zaak die de or aanspande is het geëiste vertrek van drie commissarissen. De raad van commissarissen zou onzorgvuldig hebben gehandeld rond het opstappen van topman Jeroen de Haas. De personeelsvertegenwoordiging betoogt zelfs dat er in de top van Eneco sprake is van een heuse angstcultuur, waaraan de raad van commissarissen debet zou zijn. Eneco vindt dat de commissarissen niets hebben misdaan.

Bijzonder is dat het de eerste uitspraak ooit is die door de Nederlandse rechtspraak zelf live wordt gestreamd via het internet. Dat gebeurt in het kader van een proef van de Raad voor de Rechtspraak. Die wil het grote publiek zo een beter beeld geven van hoe rechters precies te werk gaan. De zitting in juni was ook al live te volgen. Toen keken er ruim 2700 mensen op rechtspraak.nl.

Eneco maakt de laatste tijd sowieso een onstuimige periode door, vanwege de voorgenomen verkoop van de aandelen in het energiebedrijf. Gemeentes die de aandelen in handen hebben willen die van de hand doen. Momenteel wordt gekeken op wat voor manier dat moet gebeuren.