Ondernemersvertrouwen stuk minder laag aan begin derde kwartaal

Het ondernemersvertrouwen is een stuk minder laag aan het begin van het derde kwartaal dan een kwartaal geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de stemming in het bedrijfsleven sinds 2008 peilt. De coronacrisis zorgt nog steeds in vrijwel alle bedrijfstakken voor pessimisme.

Het ondernemersvertrouwen kwam aan het begin van het derde kwartaal uit op min 19,3, tegen het historische dieptepunt van min 37,2 in het kwartaal daarvoor. De toename van 17,9 is de grootste ooit gemeten. Een negatieve stand geeft aan dat er onder ondernemers meer pessimisten zijn dan optimisten.

Het vertrouwen is met 38 punten het sterkst toegenomen bij de autohandel en -reparatie. Dat komt doordat de omzetverwachtingen sterk zijn verbeterd. Ook in de horeca is het ondernemersvertrouwen flink gestegen, maar het is nog altijd de bedrijfstak waar het vertrouwen het laagst is. In de horeca rapporteerde 90 procent van de ondernemers een omzetdaling in het tweede kwartaal ten opzichte van het kwartaal daarvoor.

Een positieve uitzondering is de detailhandel, waar het vertrouwenscijfer op plus 4,5 uitkomt. Dat komt vooral omdat meer dan 16 procent van de ondernemers in die bedrijfstak een stijging van de omzet verwacht.

Bijna de helft van alle ondervraagde ondernemers heeft het eerste halfjaar van 2020 met winst afgesloten. Ruim een kwart schreef rode cijfers en een op de vijf gaf aan geen noemenswaardige winst of verlies te hebben gemaakt. In de horeca en de sector cultuur, sport en recreatie hebben relatief de meeste ondernemers door de coronacrisis verlies geboekt.