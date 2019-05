Ondernemersvertrouwen stijgt weer

Nederlandse ondernemers zijn in het tweede kwartaal optimistischer geworden dan in de periode ervoor. Wel dempte een tekort aan arbeidskrachten de groei van het vertrouwen. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW.

Het vertrouwen kwam in de meetperiode uit op 12, een stijging van 1,4 punten ten opzichte van de eerste periode van dit jaar. De toename komt na twee kwartalen waarin het vertrouwen afnam. Ieder cijfer boven de nul wijst op optimisme, daaronder op negatieve verwachtingen.

Ondernemers in de bouw blijven het meeste vertrouwen hebben, al was er wel een afname omdat in die sector het personeelstekort nijpender wordt. In de informatie en communicatie, detailhandel, vervoer en opslag en de verhuur van onroerend goed waren stevige toenames te zien van het vertrouwen. Ook ondernemers in de industrie werden iets positiever. In de autohandel en -reparatie en de delfstoffenwinning zijn ondernemers door de bank genomen negatief.