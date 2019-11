Ondernemersvertrouwen gaat omlaag

Het vertrouwen van Nederlandse ondernemers in de economie staat onder druk. De graadmeter die het vertrouwen meet, kwam aan het begin van het vierde kwartaal lager uit dan in de voorgaande periode. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW.

De stemmingsindicator noteerde een stand van 6,6 tegen 10,6 in het derde kwartaal. Ieder cijfer boven de nul wijst op optimisme, daaronder op negatieve verwachtingen.

Ondernemers zijn volgens de onderzoekers nog steeds bovengemiddeld positief. De verwachtingen voor 2020 zijn ook positief, maar minder dan een jaar geleden. In de meeste bedrijfstakken was sprake van een daling van het vertrouwen. De grootste verslechtering van het sentiment vond plaats in de sector informatie en communicatie en in de delfstoffenwinning.