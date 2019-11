Ondernemersorganisaties zien kansen in Afrika

Nederlandse bedrijven zouden meer oog moeten hebben voor de kansen die er liggen in Afrika. Ligt het aan VNO-NCW en MKB-Nederland dan zal de handel met het continent tegen 2030 zijn verdubbeld. Dat meldden zij in hun dinsdag gepubliceerde Afrika-strategie.

Nu doen Nederlandse bedrijven volgens de organisaties voor 27 miljard euro zaken in Afrika. Daarnaast is er vorig jaar voor 68 miljard euro geïnvesteerd. Om die bedragen omhoog te krijgen zou onder meer ingezet moeten worden op het vergroten van het netwerk van het Nederlandse bedrijfsleven in Afrika. Ook moet de toegang tot financiële middelen toegepast op het Afrikaanse continent worden verbeterd.

Volgens de VNO-NCW en MKB-Nederland is Afrika een continent in opkomst met een enorme bevolkingstoename, verstedelijking en een gestage groei van de middenklasse. Daarmee staan Afrikaanse landen voor uitdagingen op terreinen waar juist Nederlandse bedrijven goed in zijn zoals voedselproductie, watermanagement, slimme steden en circulaire economie, staat in het rapport.