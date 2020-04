Ondernemersorganisaties: stikstofplannen zorgen voor onzekerheid

De plannen van het kabinet om de stikstof- en CO2-uitstoot te verlagen scheppen onzekerheid voor ondernemers. Daarvoor waarschuwen VNO-NCW en MKB-Nederland. Zo geven de nieuwe stikstofplannen volgens de ondernemersorganisaties nog onvoldoende zekerheid om de bouw weer echt vlot te trekken.

Het kabinet wil in 2030 de stikstofneerslag in de helft van de speciale natuurgebieden onder de kritische grens hebben. Voor het herstel van de natuurgebieden worden miljarden uitgetrokken. De ondernemers spreken echter van een stikstofklem. „Na een economische krimp dit jaar van misschien wel 10 procent of meer, is er ruimte nodig voor wederopbouw”, zo klinkt het. Het is volgens de ondernemingsorganisaties twijfelachtig of de stikstofplannen tot voldoende ruimte voor herstel van de economie leiden.

Ook helpen de maatregelen niet bij de bouw van de broodnodige extra woningen. „Dit komt bovendien bovenop de huidige crisis die ook leidt tot uitstel van bouwprojecten”, aldus de organisaties.

Verder noemen VNO-NCW en MKB-Nederland het invoeren van een CO2-heffing alleen in Nederland onverantwoord. Dit plan moet volgens de belangenclubs worden opgeschort tot de kruitdampen van de coronacrisis zijn opgetrokken. „Het extra beprijzen van CO2 als mogelijk onderdeel van de klimaataanpak kan, maar in principe alleen op Europees niveau”, aldus de ondernemersverenigingen. Ook laat het wetsvoorstel nog heel veel open ten aanzien van de tarieven, de grondslag en of wel voldoende rekening wordt gehouden met doorlooptijden van investeringsprojecten.

„Al met al schept dit grote onzekerheid richting de veelal buitenlandse bedrijven die actief zijn in de Nederlandse energie-intensieve industrie”, aldus de organisaties. „En dat in een tijd waarin we onzekerheid minder dan ooit kunnen gebruiken.”