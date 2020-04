Ondernemersorganisaties komen met yogasessies voor thuiswerken

Thuiswerken is topsport. Dat is de naam van het platform met daarop informatie en tips over thuiswerken dat door ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in het leven is geroepen om gezond thuiswerken te stimuleren. „Ik had nooit gedacht dat wij nog eens yogasessies gingen aanbieden in mijn laatste maanden”, aldus VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer.

De scheidend voorman van de ondernemersorganisatie hoopt dat de website heel veel mensen helpt. „Ik moet ook nog elke dag wennen aan het thuiswerken. Voor je het weet zit er geen rem op het werk en blijf je maar doorgaan.” Dat laatste is volgens De Boer ook een aandachtspunt, hij merkt het bij veel mensen in zijn omgeving.

Op de site zijn onder meer ontspanningsoefeningen te vinden, maar ook recepten en handreikingen voor een goede balans tussen werk en privé. Ook vertellen ondernemers en experts hoe zij met thuiswerken omgaan. Het platform is in samenwerking met stichting NL Onderneemt Maatschappelijk! en met hulp van onder meer ministeries opgezet.