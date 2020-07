Ondernemersorganisaties blij met ‘essentieel’ EU-akkoord

De ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zeggen „verheugd” te zijn dat er een Europese deal is bereikt over het coronaherstelfonds van 750 miljard euro. De organisaties zijn ook blij met de „essentiële” meerjarenbegroting, al noemen zij het wel een „gemiste kans” dat er niet meer geld is uitgetrokken voor wetenschappelijk en toegepast onderzoek.

Het EU-herstelfonds zal voor 390 miljard euro aan subsidies en 360 miljard aan leningen bestaan. „Er ligt nu een goed pakket dat hervormingen en noodzakelijke investeringen in de hele EU combineert. Dat is essentieel voor het economisch herstel in de EU en van Nederland”, aldus de organisaties. In de meerjarenbegroting van de EU voor 2021-2027 is veel aandacht voor belangrijke zaken als klimaat, hergebruik van grondstoffen en digitalisering, zeggen de brancheorganisaties.

Het totale pakket biedt volgens de ondernemersorganisaties een goede basis om de komende jaren op verder te bouwen, vooruit te kijken naar de toekomst en een impuls te geven aan de Europese economie. „Nederland zal daarbij ondertussen moeten blijven werken aan zijn imago en nieuwe succesvolle partnerschappen in de EU.”