Ondernemers zakelijke evenementenbranche verliezen vertrouwen

De zakelijke evenementensector verliest het vertrouwen in de toekomst, meldt koepelorganisatie Eventplatform. Meer dan de helft van de ondernemers ziet het somber in en een kwart is onzeker, blijkt uit een recente peiling van het platform.

De aangescherpte coronamaatregelen, het gebrek aan rendabele alternatieven, vertrouwen bij bezoekers en exposanten en steun die ontoereikend is zorgen voor het verminderde vertrouwen.

Door de coronacrisis kwam de evenementenbranche sinds maart volledig stil te liggen. De sector heeft al van alles geprobeerd om het hoofd boven water te houden maar dat heeft nog niets opgeleverd, aldus het platform. Vanaf maart was het gemiddelde omzetverlies 80 procent.

De impact op de werkgelegenheid is „dramatisch”. In de sector werken ongeveer 71.000 mensen, waarvan een kwart freelancer is. Meer dan 16.000 werknemers verloren hun baan, ruim 17.000 freelancers zitten zonder werk.

Vooral bij de organisatoren raakten mensen hun baan kwijt. De koepelorganisatie verwacht dat in de komende periode bij toeleveranciers banen verdwijnen.

De weinige omzet die evenementenondernemers nog verwachten te realiseren in het vierde kwartaal komt voor ongeveer een vijfde uit ander werk, zoals detachering van personeel, dienstverlening in de uitvaartsector, productie van corona-gerelateerde producten en ook consultancy- en advieswerk, onderwijs, transportdiensten en verhuizingen.

Volgens het platform zijn de resultaten van gesprekken met de overheid over aanvullende steunmaatregelen „van levensbelang”.