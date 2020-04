Ondernemers willen overheidsgarantie kredieten tot één ton

De overheid moet geheel garant gaan staan voor kredieten aan midden- en kleinbedrijf tot 100.000 euro, vinden ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij vinden dat banken nog te vaak aarzelen met het verstrekken van kredieten aan kleine ondernemers en denken dat een volle overheidsgarantie daarin verandering brengt.

„De overheid heeft speciaal vanwege de coronacrisis de BMKB-garantstellingsregeling verruimd, maar die slaat nog niet aan. Ondernemers zouden door de verruimde regeling makkelijker een lening moeten kunnen afsluiten, maar banken behandelen ondernemers nog hetzelfde als voor de coronacrisis”, zegt een woordvoerder van MKB-Nederland.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) kwam eerder op de dag naar buiten met cijfers over de steun die banken tot nu toe aan ondernemers hebben gegeven. De banken verstrekten de laatste vier weken tussen de 800 en de 1000 kredieten aan ondernemers onder de verruimde BMKB-regeling. „Het lijkt me niet veel”, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland over dat cijfer. Eind maart lieten ABN AMRO en Rabobank weten dat zij respectievelijk al 2000 en 3500 aanvragen hadden gekregen.

„Ondertussen regent het bij ons klachten van ondernemers die nul op het rekest krijgen, lang moeten wachten, vrij hoge rentes moeten betalen of anderszins tegen problemen aanlopen”, aldus Vonhof. „De BMKB-C is met de beste bedoelingen in het leven geroepen en we zien dat iedereen zich stevig inspant, maar het gaat er uiteindelijk om dat we de ondernemers aan liquiditeit helpen.”

VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer wijst naar de praktijk bij de oosterburen. „In Duitsland staat de overheid 100 procent garant voor leningen tot 500.000 euro en in sommige gevallen zelfs tot 800.000 euro. Natuurlijk gelden er ook bij een 100 procent garantstelling enige voorwaarden, maar het komt de snelheid enorm ten goede als ondernemers niet de gebruikelijke processen bij de banken hoeven te doorlopen.”

Daarbij maken de ondernemersorganisaties de kanttekening dat de 100 procent garantstelling door de overheid wat hen betreft alleen nodig is voor kredieten tot een ton. „Bij de meeste mkb-bedrijven die het nu moeilijk hebben, bijvoorbeeld in de horeca en de detailhandel, gaat het eerder om enkele tienduizenden euro’s dan om tonnen”, aldus Vonhof.