Ondernemers willen ‘eerlijke concurrent’ voor Booking beginnen

Dat Booking.com een paar maanden geleden noodsteun van de overheid kreeg ondanks miljardenwinsten, was de spreekwoordelijke druppel voor een groepje ondernemers. Ze ergerden zich al langer aan de boekingssite, die klanten onder druk probeert te zetten met meldingen als ‘er is nog één kamer beschikbaar’. Nu willen ze de daad bij het woord voegen en een concurrent opzetten. Beterboeken heet dat project voorlopig. In de loop van volgend jaar moet het nieuwe boekingsplatform van start gaan.

Niels Meijssen van de Delftse appbouwer TodayTomorrow is een van de initiatiefnemers. In mei had hij zijn frustraties over Booking van zich af geschreven. Daar kreeg hij veel reacties op. Vorige week gaf hij dat een vervolg met een crowdfundingscampagne, waarin hij het publiek om financiële steun vraagt. Na één week heeft Meijssen al 229.000 euro binnen. Sommigen betalen de minimale inleg van 250 euro, maar er is ook iemand die al 80.000 euro heeft overgemaakt. Om echt van start te kunnen gaan, heeft hij minimaal 1 miljoen en maximaal 2 miljoen euro nodig. Daarvoor geeft hij zichzelf nog zeven weken.

Meijssen zegt zich te ergeren aan de platformeconomie, waarvan Booking.com een onderdeel is. „Je ziet het ook bij maaltijdbezorgingen en taxi’s. Vaak zijn er twee grote spelers die elkaar bevechten om de grootste te worden. Ze zijn veel te machtig geworden en het gaat alleen om winst. Ze draaien aan alle knoppen om er zo veel mogelijk geld uit te halen. Aanbieders zijn afhankelijk.”

De investeerders van Beterboeken krijgen niet veel te zeggen. Het bedrijf houdt „missie en winst strikt gescheiden. Investeerders kunnen meeverdienen, maar niet meebeslissen”. De initiatiefnemers denken dat dit het bedrijf kan beschermen tegen „aandeelhoudersbemoeienis en vijandige overnames”. Sterker nog, Beterboeken wil op den duur helemaal van zijn aandeelhouders af. Het bedrijf wil winst gebruiken om aandelen terug te kopen en „aandeelhoudervrij” te worden. Toch denkt Meijssen dat er genoeg mensen zijn „die geloven in de missie, die geloven dat wij de missie altijd voor ogen blijven houden, nu en in de toekomst”.

Dat de hotelsector het moeilijk heeft in coronatijden, hoeft volgens Meijssen geen probleem te zijn. „Dit is de beste tijd om te lanceren. We hebben nu de tijd om een platform op te bouwen. Mensen blijven reizen. Volgend jaar of over 1,5 jaar is de markt hersteld en dan zijn wij klaar om de markt te bedienen.”