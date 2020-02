Ondernemers vrezen maandenlange problemen door coronavirus

Nederlandse bedrijven ondervinden naar verwachting nog maanden problemen door het nieuwe coronavirus. Tot die conclusie zijn ondernemersorganisaties als VNO-NCW en FME woensdag gekomen in een speciaal crisisoverleg naar aanleiding van de virusuitbraak. Zelfs als de verspreiding van het virus op korte termijn wordt gestopt, zullen de problemen in het transport en de productie waarschijnlijk nog maanden na-ijlen.

Er is nu al een schaarste aan containers aan het ontstaan, stellen de organisaties. Volle containers blijven op kades staan in China, omdat medewerkers die ze uitladen nog thuis zitten of omdat er geen vergunningen zijn voor het vervoer van en naar fabrieken. Ook is sprake van grote capaciteitstekorten voor de luchtvracht door de uitval van vluchten.

In het zeetransport heeft de eerste rederij al een boekingstop afgekondigd op de lijn Rotterdam-China voor maart. Andere rederijen volgen mogelijk dit voorbeeld. De inschatting is dat de capaciteitsproblemen de tarieven voor luchtvracht en zeetransport zullen opdrijven. Of dit ook gevolgen kan hebben voor de prijzen voor consumenten in Nederland, geven de organisaties niet aan.

Nederlandse ondernemers in China melden dat de Chinese overheid probeert de pijn bij lokale bedrijven te verzachten. Sommige fabrieken in China worden inmiddels ook weer opgestart. Maar door alle beperkende maatregelen gaat dit langzaam.

Tijdens de bijeenkomst in de Malietoren in Den Haag werden circa honderd aanwezige ondernemers geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond het virus zelf, de besmettingsrisico’s en het geldende reisadvies. Ook gaven deskundigen van het ministeries van Buitenlandse Zaken, de GGD en KLM Health Services uitleg over hoe ze het beste kunnen omgaan met medewerkers die vanuit China werken.

De ondernemersorganisatie houden de situatie komende tijd in de gaten. FME heeft al een meldpunt ingesteld waar ondernemers met vragen en problemen terecht kunnen. Op de websites van VNO-NCW en MKB-Nederland komt een overzicht van alle organisaties en instanties waar ondernemers voor specifieke zaken kunnen aankloppen.