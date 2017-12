„Ondernemers verwachten meer concurrentie”

Bijna een kwart van de ondernemers verwacht dat de concurrentie komend jaar toeneemt. Vooral bedrijven in het mkb denken dat. Zzp’ers voorzien in mindere mate dat de competitie in hun vakgebied toeneemt, blijkt uit de ondernemersbarometer van verzekeraar Allianz waarvoor ruim 1100 ondernemers werden ondervraagd.

Twee op de vijf ondernemers maken zich bovendien zorgen over het meekomen met trends en ontwikkelingen in hun vakgebied. Opvallend hierbij is dat ondernemers tot 34 jaar zich daar drukker om maken dan oudere ondernemers. Slechts 4 procent van die laatste groep denkt moeite te hebben de ontwikkelingen in zijn vakgebied bij te kunnen benen.

Verder denkt een op de drie ondernemers dat de omzet de komende twee jaar groeit. Een op de drie mkb-bedrijven denkt daarnaast ook de marges te kunnen verhogen.