Ondernemers: reis bewust en volg adviezen op

Mensen die op vakantie gaan moeten goed de adviezen raadplegen. Als ze terugkomen uit een gebied met een oranje of rood reisadvies, zouden ze bovendien altijd twee weken in thuisquarantaine moeten. Die oproep doen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland aan hun leden en werknemers in Nederland.

Als werknemers naar een risicogebied zijn geweest en in quarantaine gaan, kunnen ze waar mogelijk thuiswerken. Als thuiswerk niet mogelijk is, kan dat gevolgen hebben voor de doorbetaling van het loon, waarschuwen de werkgeversverenigingen. Als iemand in een gebied is dat van geel naar oranje gaat tijdens het verblijf, dan is het zaak zo snel mogelijk terug te keren en ook in quarantaine te gaan. In dit geval hebben werknemers in principe wel recht op doorbetaling van hun loon tijdens die periode.