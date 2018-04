„Ondernemers optimistisch over 2018”

Twee derde van de ondernemers in het mkb verwacht dit jaar meer omzet te zullen behalen. Bij de grote bedrijven is dit iets meer dan de helft. Dat blijkt uit de HR Marktmonitor van hr-dienstverlener Unique in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction waarvoor ruim 4500 ondernemers en werknemers zijn ondervraagd.

Hoewel er een flinke economische groei wordt voorzien, blijft de te verwachten personele groei achter. Minder dan de helft van de ondernemers in het mkb verwacht een stijging van het aantal werknemers. In het grootbedrijf is dit 37 procent.

Verder blijkt dat meer dan de helft van de medewerkers zich te verantwoordelijk voelt om een dag thuis te blijven als zij zich niet lekker voelen. Dit wordt ook door werkgevers onderschreven. Bij de grote bedrijven geeft 51 procent aan dat het wel eens personeel aan de slag heeft, dat misschien beter in hun bed hadden kunnen blijven liggen. Bij het mkb geldt dit voor twee op de drie ondernemingen.

Werkstress is in een vijfde van de gevallen reden voor ziekteverzuim. Problemen thuis zijn de reden van één op de elf ziektemeldingen.