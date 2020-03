Ondernemers nog altijd kritisch op steunregelingen coronacrisis

Niet alle ondernemers zijn tot nu toe te spreken over de speciale overheidssteunmaatregelen om de coronacrisis te bezweren. Groepen ondernemers die niet onder de criteria voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) vallen, zoals taxichauffeurs en veel schoonheidsspecialisten, willen dat de regeling verruimd wordt. MKB Brandstof laat zich kritisch uit over de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO), die te ingewikkeld zou zijn voor ondernemers en gemeenten.

Of een onderneming in aanmerking komt voor overheidssteun hangt af van de SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling) waarmee een bedrijf bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staat. De Rijksoverheid hanteert een lijst met SBI-codes waarmee een bedrijf in aanmerking komt voor de TOGS-regeling. Met die regeling kunnen ondernemers eenmalig 4000 euro ontvangen om hun schade mee af te dekken. De huidige samenstelling van die lijst zorgt voor willekeur, vindt onder meer branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). „Een touringcarbedrijf dat onder de SBI-code voor besloten busvervoer geregistreerd staat, heeft geen recht op steun. Als het geregistreerd staat als reisorganisatie, heeft het bedrijf wel recht. Wij vinden dat absoluut niet logisch”, aldus een woordvoerder.

De KNV waarschuwt dat er veel faillissementen in de vervoerssector vallen als er geen overheidssteun komt. „Grote vervoersbedrijven hebben doorgaans weinig vlees op de botten, en zelfstandige taxichauffeurs hebben hun weinig reserves vaak al opgemaakt om door de traditioneel magere eerste twee maanden van het jaar heen te komen.”

Eerder klaagden ondernemers met een bedrijf aan huis al dat zij niet op overheidssteun konden rekenen. Ook de non-foodretailers lieten van zich horen. De regeling is inmiddels aangepast om toch ook veel winkeliers te kunnen steunen.

MKB Brandstof liet zich maandag kritisch uit over de TOZO-regeling, waarmee zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) hun inkomen tot de bijstandsnorm kunnen laten aanvullen. Daarvoor moet een zzp’er een maandinkomen opgeven, maar dat zou lastig zijn als de maandfactuur nog niet is opgemaakt. De regeling zou daarmee onpraktisch zijn.

VNO-NCW en MKB-Nederland hadden eerder al geroepen dat het wrang is dat allerlei sectoren niet in aanmerking komen voor steun, maar zeker net zo hard geraakt worden. Wat de ondernemersorganisaties betreft zou de regeling voor meer branches moeten gelden.