„Ondernemers negatiever over aanwas personeel”

Nederlandse werkgevers verwachten door de bank genomen een toename van het personeel in de komende maanden, maar de vooruitzichten zijn minder positief dan voorheen. Dat komt naar voren uit een onderzoek van uitzender Manpower.

De arbeidsmarktbarometer voor het eerste kwartaal van 2019 komt uit op 4 procent. Dat is een daling ten opzichte van het derde en vierde kwartaal, toen de graadmeter op respectievelijk 5 procent en 6 procent uitkwam. De cijfers geven het percentage werkgevers weer dat een toename van het personeel verwacht, min het percentage dat een afname van het aantal werknemers voorspelt.

Ondernemers in de productiesector verwachten in doorsnee minder werknemers aan te nemen, de eerste daling in vier jaar tijd. Ook in de transportsector verwachten werkgevers minder mensen aan te nemen. Volgens Manpower is dit het gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor gewoonweg te weinig geschikte kandidaten voorhanden zijn om vacatures te vullen.