‘Ondernemers met coronasteun mogelijk in de knel op woningmarkt’

Ondernemers die gebruikmaken van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) komen mogelijk in de knel op de huizenmarkt. Dat meldt Van Bruggen Adviesgroep. Volgens de hypotheekadviseur kan de NOW-regeling worden meegewogen bij het bepalen of een ondernemer een hypotheek kan afsluiten.

„Ik kan nu al zeggen dat ondernemers die de NOW krijgen het heel lastig gaan krijgen. Vooral omdat door geldverstrekkers bij het verstrekken van een hypotheek voor de hoogte hiervan gekeken wordt naar de jaarcijfers van de achterliggende periode”, zegt directeur Michel Meijer van Van Bruggen Adviesgroep. Hij doet een beroep op de flexibiliteit van geldverstrekkers en vindt dat de NOW-regeling zo uitzonderlijk is dat het niet de doorslag moet geven bij een hypotheekaanvraag. Een andere manier waarop geldverstrekkers ondernemers zouden kunnen helpen is het met verzilveren van overwaarde, zegt Meijer. „Hopelijk wordt het dan makkelijk om een lastige tijd te overbruggen”.

Ondernemers kunnen momenteel de zogenoemde NOW-regeling 2.0 aanvragen. Bedrijven die door de uitbraak van het coronavirus veel omzet hebben verloren, kunnen daarbij compensatie krijgen tot 90 procent van de loonkosten. De maatregel was in eerste instantie bedoeld voor het behoud van banen. Nu geeft de regering te kennen dat bedrijven bij de nieuwe steunronde zich moeten kunnen „aanpassen aan de huidige economische realiteit”.