Ondernemers meest tevreden met werk

Ondernemers zijn van alle werkenden het meest tevreden met hun werk. Vooral ondernemers die personeel in dienst hebben zijn blij. Uitzendkrachten zijn het minst tevreden. Mensen met een vaste baan en flexwerkers scoren daar tussenin, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zelfstandig ondernemers waren in 2016 in 81 procent van de gevallen tevreden met het werk dat ze deden. Bij werknemers met een vaste baan was dat 78 procent en bij flexwerkers 75 procent. Uitzendkrachten waren met slechts 66 procent beduidend minder content.

De reden dat flexwerkers en uitzendkrachten over het algemeen minder tevreden zijn is dat een flink deel van hen eigenlijk liever een vaste baan zou willen hebben, maar er niet in slaagt die te vinden. Bij de ondernemers is het juist zo dat ze minder behoefte hebben aan vastigheid.

Vakbond FNV denkt dat hogere kosten een te grote rol spelen voor werkgevers bij het inhuren van werknemers. „De overgrote meerderheid van de mensen met onzeker werk wil een vaste baan. Als flex duurder wordt dan vast, dan zullen werkgevers eindelijk een eerlijke afweging maken aan welk soort werkenden ze behoefte hebben in plaats van zich alleen door kostenvoordeel te laten leiden.”