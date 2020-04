Ondernemers kunnen voor meer belastingen uitstel krijgen

Ondernemers en zzp’ers die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen voor meer belastingen uitstel van betaling krijgen. Ook worden de aanvragen hiervoor versoepeld en kan er langer dan drie maanden uitstel worden aangevraagd.

„Naar aanleiding van signalen van ondernemers en hun fiscaal dienstverleners heb ik gekeken hoe ik het tijdelijke uitstelbeleid verder kan verduidelijken en versoepelen”, schrijft staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën in een brief die hij donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Bedrijven konden al voor vier belastingen uitstel krijgen (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting/btw). Daar komen nu nog zeven bij waaronder de kansspelbelasting, accijns, assurantiebelasting en verhuurdersheffing. Het uitstel geldt in elk geval tot 19 juni.

Voor de energiebelasting is het anders geregeld. Energieleveranciers zullen tot en met juni geen energiebelasting, opslag duurzame energie of btw hierover in rekening brengen. Het gaat om bedrijven die maandelijks een factuur ontvangen. De regeling moet bijvoorbeeld de sierteelt helpen. De verkoop van bloemen en planten, die sterk afhankelijk is van de export, is de afgelopen weken volledig ingestort.

Door de coronacrisis worden veel ondernemers geconfronteerd met een acuut tekort aan financiële middelen. De nieuwe maatregelen helpen bedrijven op dit vlak, aldus de staatssecretaris. „Deze uitbreidingen kunnen de liquiditeitspositie van ondernemers verder ondersteunen.”

Eerder had Financiën gemeld dat de gevolgen van het noodpakket voor de belasting- en premie-inkomsten zouden liggen tussen de 35 en 45 miljard euro. Nu meer belastingen voor uitstel van betaling in aanmerking komen, zal „men naar verwachting meer aan de bovenkant van deze bandbreedte uitkomen”, schrijft Vijlbrief.