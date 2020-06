Ondernemers kregen voor 10 miljard euro uitstel voor belasting

Nederlandse ondernemers hebben voor ruim 10 miljard euro uitstel van betaling voor belastingen gekregen. Die tussenstand heeft het ministerie van Financiën bekendgemaakt. In totaal deden meer dan 185.000 ondernemers een beroep op de uitstelregeling. Die werd in maart opengesteld en loopt nog zeker tot 1 oktober.

Ondernemers kunnen uitstel aanvragen voor verschillende soorten belastingen, zoals loonheffingen, btw, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting en de premies voor de zorgverzekeringswet. Aan loonheffingen en btw werd voor het grootste bedrag uitstel verleend. In beide gevallen gaat het om 4 miljard euro. Het merendeel van de ondernemers die uitstel aanvragen doet dit in eerste instantie voor minder dan 20.000 euro.

Het ministerie wijst erop dat het bedrag waarover uitstel is verleend op den duur wel weer betaald moet worden. Daarbij moet maatwerk worden geleverd, omdat het doel is om bedrijven niet in de problemen te brengen. Er wordt nu gekeken naar onder meer gespreide terugbetalingen.