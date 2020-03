Ondernemers hekelen hoge provisiekosten bij coronasteun overheid

Ondernemers hekelen de hoge provisie die ze moeten betalen om een beroep te kunnen doen op steunmaatregelen van het kabinet vanwege de coronacrisis. Voorzitter Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland (ONL) vindt het een „slecht signaal” en roept bij BNR Nieuwsradio de overheid op om de provisie af te schaffen.

Het gaat om de BMKB-regeling die de laatste tijd flink is uitgebreid om te voorkomen dat bedrijven omvallen. „Dan past het niet als een ondernemer een paar duizend euro aan de Staat moet betalen”, zegt Biesheuvel tegen BNR. „Ze kunnen die duizenden euro’s niet gebruiken om hun bedrijf door de crisis te trekken.”

Het is wel mogelijk voor een ondernemer om de provisie mee te financieren. Maar volgens Biesheuvel is het probleem daarmee niet opgelost. „Je steekt bedrijven alleen maar dieper in de schulden. Veel bedrijven zijn onzeker over de toekomst, zeker die in acute liquiditeitsproblemen zitten. Die ondernemers weten niet eens of ze dat geld straks kunnen terugbetalen.”